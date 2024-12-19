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Оборону не прорвали: Сирський заявив про активізацію окупантів на фронті

Анна Ярославська
19 грудня 2024, 11:48
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Сили оборони України не дозволили росіянам досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.
Сирський, ЗСУ
Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

  • Головком ЗСУ провів розмову з Тоні Радакіним
  • Сирський розповів про ситуацію на фронті

На кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час телефонної розмови з начштабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

"Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні кілька днів ворог укотре активізував наступальні дії одночасно в кількох районах", - написав Сирський у Telegram.

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Головком додав, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

Своєю чергою, Радакін запевнив у незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році.

Повідомляється, що Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль у забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.

Ситуація на фронті - останні новини

Російська окупаційна армія активізувала наступ на Херсонському напрямку. Зокрема, 61-ша окрема бригада морської піхоти РФ штурмує острови Козацький і Круглик у гирлі Дніпра. Контроль над ними дасть ворогу доступ до річки, яка відіграє ключову стратегічну роль у бойових діях на півдні.

Російські військові окупували Трудове Донецької області. Про це в ніч на 19 грудня повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

18 грудня стало відомо, що російські військові окупували село Сонцівка Донецької області.

Танкіст 68-ї окремої єгерської бригади з позивним "Циган" заявив, що російська окупаційна армія продовжує рухатися на Покровському напрямку. Дуже скоро в місті почнуться бої.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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