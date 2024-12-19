Оборону не прорвали: Сирський заявив про активізацію окупантів на фронті

Коротко:
- Головком ЗСУ провів розмову з Тоні Радакіним
- Сирський розповів про ситуацію на фронті
На кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час телефонної розмови з начштабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.
"Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні кілька днів ворог укотре активізував наступальні дії одночасно в кількох районах", - написав Сирський у Telegram.
Головком додав, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.
Своєю чергою, Радакін запевнив у незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році.
Повідомляється, що Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль у забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.
Ситуація на фронті - останні новини
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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