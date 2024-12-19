Оборону не прорвали: Сирський заявив про активізацію окупантів на фронті

Сили оборони України не дозволили росіянам досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

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Сирський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/GeneralStaffZSU

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Головком ЗСУ провів розмову з Тоні Радакіним

Сирський розповів про ситуацію на фронті

На кількох напрямках фронту активізувався наступ російської окупаційної армії. Тривають важкі бої. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час телефонної розмови з начштабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

"Ознайомив британського колегу з оперативною обстановкою на лінії фронту, яка продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні кілька днів ворог укотре активізував наступальні дії одночасно в кількох районах", - написав Сирський у Telegram.

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Головком додав, що Сили оборони України не дозволили росіянам прорвати оборону і досягти оперативного успіху на жодному з напрямків.

Своєю чергою, Радакін запевнив у незмінній підтримці України, окремі аспекти якої будуть значно нарощені у 2025 році.

Повідомляється, що Велика Британія разом з іншими європейськими партнерами й надалі докладатиме максимальних зусиль у забезпеченні наших потреб в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, іншому високотехнологічному обладнанні.

Ситуація на фронті - останні новини

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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