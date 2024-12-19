"Найкраще – велика армія": Зеленський відповів на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ

Україна розглядає різні типи гарантій. Але цього всього недостатньо, щоб говорити, що РФ не прийде знову, каже Зеленський. Тому не можна скорочувати ЗСУ.

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Зеленський відповів на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Україна не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил

Найкращий варіант для України – це мати сильну і велику армію

Україна не погодиться скоротити чисельність своїх збройних сил, навіть якщо вона отримає запрошення до НАТО. А без запрошення до Альянсу будь-яке зменшення армії взагалі неприпустиме.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на четвер, 19 грудня, повідомляє "Європейська правда".

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Говорячи про можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних домовленостей, український президент нагадав, що найкращою гарантією для України було би її членство в Північноатлантичному альянсі. Він зазначив, що саме тому Україна зараз продовжує працювати над отриманням запрошення до вступу.

У той же час він наголосив, що наша держава розглядає усі можливі типи гарантій, зокрема "санкційні та фінансові".

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде (з війною – ред.) знову", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що саме тому Україна не має права погоджуватися на скорочення збройних сил.

"Найкраще (з варіантів гарантій – ред.) – це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", – заявив президент України.

Також Зеленський наголосив, що частиною гарантій безпеки повинна бути сильна економіка, у тому числі фінансування бюджетного дефіциту нашої держави під час війни. Він зазначив, що Україна в цьому питанні має успіх, і зазначив, що Київ знає, як закривати дефіцит у 2025 році.

Візит Зеленського до Брюсселя – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Він анонсував зустрічі з європейськими лідерами. Очільник держави повідомив, що на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн.

Також стало відомо, про що говоритимуть лідери країн ЄС та НАТО під час візиту Зеленського до Брюсселя. З’явилися подробиці візиту Володимира Зеленського до Брюсселя.

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