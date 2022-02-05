Українців попередили про різке подорожчання м'яса / УНІАН

Минулий рік став періодом, коли уперше з 2017-го інфляція перевищила показник у 10%, що відбилося на вартості продуктів. На поточний рік експерти прогнозують тотальне подорожчання продуктів харчування. Зокрема, м'ясо злетить в ціні вже у квітні.

Причина, як пояснили в Асоціації "Свинарі України" (АСУ) — це активний імпорт свинини в Україну в січні, повідомляє Телеграф.

"Щорічно імпортерам дають квоти на імпорт свинини в Україну без мита. За підсумками січня в рамках дії даних квот було ввезено 6,6 тисячі тонн, що становить 32% від пільгового обсягу. Якщо імпорт триватиме такими ж темпами, то до квітня пільгові 20 тисяч тонн будуть вже ввезені і імпортерам доведеться платити мито у 10-12%, що призведе до її подорожчання для споживачів", — заявили аналітики АСУ.

За даними експертів, середня вартість 1 кг імпортної свинини на митниці в січні – 1,8 долара або орієнтовно 50-52 грн. Середня ж вартість свинини в Україні за даними Держстату в грудні становила 123,75 грн.

Таким чином можна припустити, що з квітня середня ціна 1 кг імпортної свинини зросте щонайменше до 2 доларів (56-56 грн за нинішнім курсом НБУ), а м'яса в роздріб орієнтовно до 135-140 гривень за кілограм.

Реклама

Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали в 2,5 раза.

Читайте також: