"Соняшникова олія за 75 гривень, гречка - за 65": експерт спрогнозувала подорожчання продуктів

Експерт спрогнозувала подорожчання продуктів / ua.depositphotos.com

У 2022 році в Україні продовжиться зростання цін на продовольство. Такий прогноз озвучила експерт і завідуюча відділом ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало, повідомляє портал КП в Україні.

Першою, каже експерт, як минулого року, в Україні зросте ціна на соняшникову олію.

"Падіння обсягів світового виробництва олійних культур призвело до стрімкого зростання світових цін на олію і шрот( концентрований корм; побічний продукт виробництва рослинної олії – Главред) і відбилося на внутрішньому продовольчому ринку України, де ціна на соняшникову олію зросла на 85%. На початку січня воно коштувало в середньому 61,43 гривні за літр. Найближчим часом прогнозується сезонне збільшення відпускної ціни насіння соняшнику, що відіб'ється на зростанні ціни соняшникової олії. Через півроку воно може подорожчати на 20% − до 75 гривень/літр", − сказала Сало.

На думку експерта, буде продовжувати дорожчати і найпопулярніша серед українців крупа - гречана. Очікується, що ціна на гречану крупу може зрости на 15-20% і перевищити показник в 65 гривень за кілограм. Прогнозується також і подорожчання інших круп - ячної (на 10-12%), пшоняної (10-15%).

читайте такожМ'ясо подорожчає на 50%: експерт дав песимістичний прогноз на 2022 рік

Реклама

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

Інші новини: