'Вистояла б сто років': Україна матиме всі засоби для перемоги у 2024 році - Чех

За час війни Україна зміцнила свої сили і зможе вистояти у випадку будь-якого нападу.

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Ситуація у 2024 році переходить на зовсім інший рівень / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна отримає всі необхідні ресурси для перемоги над Росією у 2024 році. Країна вже зміцнила власні сили настільки, що може вистояти у випадку будь-якого нападу. Про це розповів громадський діяч, історик, журналіст, депутат польського сейму II та III каденції Мирослав Чех телеканалу "Еспресо".

"Україні справді будуть надані всі засоби, щоб Україна перемогла Росію. Також Україна настільки зміцнила власні сили, що могла б вистояти сто років, якщо комусь там у Росії спаде на думку атакувати Україну чи інші країни", - наголосив польський політик.

Він також зазначив, що деякі країни-партнери вже готові передати Україні військову техніку, проте існують проблеми з інфраструктурою та обслуговуванням. Чех підкреслив, що Європа після завершення холодної війни роззброїлася, і зараз стикається з проблемами в військовій сфері.

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"Нідерландські, данські й норвезькі F-16 готові передати Україні. Але в нас немає інфраструктури, щоб прийняти й обслуговувати їх. Те саме й з "леопардами". "Леопарди" передали, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що у 2024 році Німеччина підготує 10 тисяч українських солдатів і передасть 80 "леопардів". Проблема в тому, де їх ремонтувати та де запчастини. Може це здаватися абсурдом, але насправді Європа після завершення холодної війни роззброїлася, і військово-промисловий комплекс так само – капали трохи на експорт, натомість для власних сил і щоб допомагати під час такої страшної війни, якою є російсько-українська війна, не готові", - зауважив він.

Водночас, Чех наголосив, що незалежно від політичних змін система працює. Важливою є співпраця держав, їхніх збройних сил та військово-промислового комплексу.

"Вимальовується абсолютно інша конфігурація. Буде президентом Трамп, не буде президентом Трамп - у цій хвилині це має абсолютно менше значення, бо працює система, працюють держави й працюють їхні збройні сили та військово-промисловий комплекс", - додав політик.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, командир РДК Денис Нікітін вважає, якщо "Російський добровольчий корпус" прийде до влади в РФ, Росія зникне в нинішньому вигляді. Він прогнозує, що на уламках сучасної РФ може з'явитися конфедерація, названа "Московія" або "Нова Московія".

Також радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вказав на важливі кроки, які Україна та її західні партнери повинні зробити для зміни ходу подій на полі бою. Важливими кроками є позбавлення РФ домінування у повітрі, збільшення кількості дронів та передача далекобійних ракет ЗСУ.

Нагадаємо, у матеріалі The Telegraph стверджують, що окупанти можуть вести війну ще 3-4 роки. Кремль намагається впливати на бізнес у Росії та поставити його на військові рейки, але росіянам не вистачить ресурсів для масштабних наступів проти України у 2024 році.

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