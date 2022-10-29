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"Вийшов у море - пішов на дно": у Криму по ТБ показали відео атаки на кораблі РФ

29 жовтня 2022, 18:27

Жителі Криму при на провідних російських пропагандистських телеканалах бачили вибухи кораблів окупантів.

Телевізор, пульт
У Криму по ТБ показали відео атаки на кораблі РФ / УНІАН

У захопленому Криму в ефірі російських пропагандистських каналів з'явилося відео атаки на кораблі РФ, яка сталася в ніч на суботу, 29 жовтня в Севастополі.

У Мережі опублікували відповідні кадри, зроблені користувачами в Криму.

Зазначимо, що жителі Криму на провідних російських пропагандистських телеканалах, замість картинки росТБ, отримували можливість побачити вибухи кораблів окупантів в бухті Севастополя.

"Вийшов у море – пішов на дно", - прокоментували опубліковане відео хакери, які зламали кабельні мережі в Криму.

'Вийшов у море - пішов на дно': у Криму по ТБ показали відео атаки на кораблі РФ
/ Скріншот

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

Читайте більше:

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