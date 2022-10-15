Потужна бавовна в Севастополі: у місті прогриміли нові вибухи

"Бавовна" в Севастополі / Telegram

В Севастополі, захопленому російськими окупантами, в суботу, 15 жовтня, прогриміла серія вибухів.

Кримчани повідомляють про роботу ППО. Про це йдеться в інформації місцевих Telegram каналів.

Очевидці діляться кадрами відео зі стартуючими ракетами ППО. За ним можна без зусиль ідентифікувати місце розташування російської системи протиповітряної оборони.

За словами гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва, засоби ППО окупантів нібито працюють в тренувальному режимі.

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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