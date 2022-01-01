Вихідні в Україні в 2022 році: скільки буде і перелік дат / ua.depositphotos.com

У нинішньому році в Україні заплановано в цілому 116 вихідних днів (з яких 11-святкові дні). Відповідне роз'яснення було опубліковано на офіційному порталі Мінекономіки.

Відповідно до КЗпП на майбутній рік у такі свята заплановані вихідні:

1 січня - Новий Рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 травня - День праці;

24 квітня - Великдень;

9 травня - День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День Незалежності України;

14 жовтня - День захисників і захисниць України;

25 грудня - Різдво Христове.

Також чиновники нагадали, що в разі, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним, то його переносять на наступний день після нього. У зв'язку з цим вихідний 1 січня переноситься на 3 січня, 24 квітня – на понеділок, 25 квітня, 1 травня – на понеділок, 2 травня, 12 червня – на 13 червня.

Разом з тим Кабмін переніс два робочих дні: з понеділка, 7 березня на суботу, 12 березня і з понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня. Таким чином, в період з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня в Україні буде по чотири вихідних поспіль.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

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