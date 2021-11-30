Скасування додаткових вихідних: в Україні планують не переносити два свята на будні

В Україні хочуть скасувати перенесення двох свят / interfax.com.ua

В Україні планують скасувати перенесення святкування 8 березня і 1 травня на будні дні, якщо вони припадають на вихідні, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, робота в цьому напрямку активно ведеться Мінкультом спільно з Інститутом національної пам'яті.

Міністр інформаційної політики не виключив, що нововведення можуть запустити вже з 2022 року.

"Це комплексне питання по всіх святах і офіційним, і неофіційним. Серед них було обговорення того, що тільки два свята, мова йде не про перенесення свята, а про перенесення вихідних, це 1 травня і 8 березня. Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському Союзі не було наступного дня вихідного", - пояснив він.

У той же час глава Мінкульту звернув увагу на те, що це не стосується всіх інших традиційних і офіційних свят.

Реклама

"Всі інші традиційні свята: Новий Рік, Різдво, Великдень, Трійця — залишаються так само, як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", — говорить Ткаченко.

Він також додав, що офіційно фінального документа на цей рахунок ще немає.

читайте такожВ Україні запропонували скасувати перенесення свят, а 8 березня і 1 травня відзначати як міжнародні дні

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

Читайте ще:

.