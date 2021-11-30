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Скасування додаткових вихідних: в Україні планують не переносити два свята на будні

30 листопада 2021, 14:32

Нововведення можуть запустити вже з 2022 року.

10 жовтня свято
В Україні хочуть скасувати перенесення двох свят / interfax.com.ua

В Україні планують скасувати перенесення святкування 8 березня і 1 травня на будні дні, якщо вони припадають на вихідні, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як підкреслив він в ефірі 1+1, робота в цьому напрямку активно ведеться Мінкультом спільно з Інститутом національної пам'яті.

Міністр інформаційної політики не виключив, що нововведення можуть запустити вже з 2022 року.

"Це комплексне питання по всіх святах і офіційним, і неофіційним. Серед них було обговорення того, що тільки два свята, мова йде не про перенесення свята, а про перенесення вихідних, це 1 травня і 8 березня. Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському Союзі не було наступного дня вихідного", - пояснив він.

У той же час глава Мінкульту звернув увагу на те, що це не стосується всіх інших традиційних і офіційних свят.

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"Всі інші традиційні свята: Новий Рік, Різдво, Великдень, Трійця — залишаються так само, як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", — говорить Ткаченко.

Він також додав, що офіційно фінального документа на цей рахунок ще немає.

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Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

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свято 1 травня Олександр Ткаченко 8 березня новини України
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