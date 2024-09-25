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Ворожі ДРГ прориваються до Вугледара: ЗСУ тримають оборону на околицях міста

Анна Косик
25 вересня 2024, 16:53
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Росіяни намагаються оточити місто, яке стало фортецею українських захисників. Наразі ворог отримує "по зубах".
Угледар, ВСУ
ЗСУ знищують велику кількість техніки ворога на підступах до міста / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Ситуація в напрямку Вугледара за останні дні відчутно загострилась. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону розповів, що зараз відбувається у місті та чи вдалося окупаційним військам країни-агресора Росії пробитися до околиць.

"Ворог намагається прорвати нашу лінію оборони, наші захисники роблять усе можливе і неможливе. Спалили величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має просування", - зауважив він.

Філашкін також повідомив, що у місті зараз залишається близько 100 людей, які взагалі не хочуть виїжджати. Завезти їм гуманітарну допомогу дуже важко, бо ворог обстрілює усі під'їзні шляхи до міста.

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Однак очільник ОВА додав, що попри заяви неофіційних джерел, інформація про нібито захід ворожих сил безпосередньо у місто не відповідає дійсності.

"На околицях міста ворога немає. Заходять диверсійно-розвідувальні групи, наші захисники намагаються їх вибити, тож місто ще не захоплене. І будемо сподіватися, що цього не буде", - пояснив він.

Хто такий Вадим Філашкін?

Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Ворожі ДРГ прориваються до Вугледара: ЗСУ тримають оборону на околицях міста
Вугледар / Інфографіка: Главред

Загострення ситуації в напрямку Вугледару - що відомо

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються захопити Вугледар в Донецькій області вже декілька місяців. Однак останні тижні окупанти особливо активізували свої зусилля на цьому напрямку та мають частковий успіх.

Повідомлялося, що загарбники для штурму цього міста використовують всі види озброєння і задіюють всі роди військ. Українські бійці протидіють цьому, максимально знищуючи ворога і блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії.

Напередодні аналітики Інституту вивчення війни попередили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Проте навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

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