Вихід ЗСУ з Часового Яру: Згурець розповів, чи є передумови для такого кроку

Ворог почав штурмувати Часів Яр у квітні, і за декілька місяців зумів знищити один мікрорайон, що є підставою для подальших бойових дій.

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Чи можливий вихід ЗСУ з Часового Яру / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, скріншот з deepstatemap

Передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає. Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог сконцентрував у районі Часового Яру певну кількість сил. Тактика противника ґрунтується на використанні авіації, яка повністю знищила забудови в мікрорайоні "Канал". Після чого наші війська відійшли, розуміючи, що немає сенсу утримувати цю ділянку. Зараз лінія оборони Часового Яру проходитиме по каналу Сіверський Донець-Донбас. Цей канал можна перетнути лише у двох ділянках, поблизу Богданівки, Калинівки та від Іванівського", - пояснив він.

За його словами, канал Сіверський Донець-Донбас є штучною перешкодою. Наразі води там немає, але ширина каналу не дозволяє пересуватися технікою.

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"Однак є дві ділянки довжиною по кілометру чи 700 метрів у районі Калинівки й у зоні Ступочок, де можна просунутися по землі. Саме там зараз ворог концентрує сили після того, як увійшов у повністю зруйнований мікрорайон "Канал". Скільки наші війська зможуть утримувати ці лінії оборони й Часів Яр, питання досить складне. Ворог почав штурмувати Часів Яр у квітні, і за декілька місяців зумів знищити один мікрорайон, що є підставою для подальших бойових дій", - наголошує Згурець.

Та додає, що Часів Яр можна утримувати далі.

"Темпи просування противника через тактику стирання захисних споруд не є швидкими. Навряд чи слід робити песимістичні висновки, що найближчим часом наші війська будуть відходити з Часового Яру, для цього немає передумов", - наголосив Згурець.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що російські війська продовжують атакувати Часів Яр у Донецькій області. Окупанти мають незначні успіхи.

Росіяни намагаються просуватися попри мікрорайон "Канал" та мікрорайон "Новий", де вони записують відео й говорять, що нібито Часів Яр вони захопили, розповів Волошин.

Крім того, російські війська посилили наступ на Часів Яр. Ворог намагається оточити місто і йде у прямі штурми, задіюючи механізовані частини - ББМ і танки. Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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