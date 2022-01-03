Під Києвом загорівся готельний комплекс з людьми

У Вишгороді під Києвом загорівся готельний комплекс / ДСНС на Київщині

У Вишгороді під Києвом спалахнула пожежа у 4-поверховому готельному комплексі з мансардою.

Пожежники отримали виклик о 07:12, повідомляє пресслужба ДСНС у Київській області.

Вогонь спалахнув на даху будівлі. Коли на місце прибули рятувальники, пожежа охопила мансардний поверх, вона швидко розкинулася на площу 800 квадратних метрів.

Більшість людей, які перебували у приміщення, встигли самостійно покинути палаючу будівлю. Двох людей довелося рятувати пожежникам.

О 10:10 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:40 – повністю загасити. Для боротьби з вогнем залучили 11 одиниць техніки і 40 рятувальників. При цьому місцевим вогнеборцям допомагали їхні колеги з Нових Петрівців, Димера, Вишневого, Броварів, Пірнового, Сухолуччя та Гостомеля.

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У поліції зазначають, що пожежа могла виникнути через несправну електромережу.

"На місце події одразу прибули співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського РУП. За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі у одному з номерів", – зазначають у поліції Київщини.

Правоохоронці працюють над тим, щоб встановити причини та обставини пожежі, зокрема, опитують свідків.

Нагадаємо, на Вінниччині 22 грудня сталася пожежа у шестиповерховому готелі на території комплексу відпочинку, де на той момент перебувала понад півсотня дітей-спортсменів.

Внаслідок пожежі загинула одна людина – 19-річна працівниця закладу. Дівчина, рятуючись від вогню, вистрибнула з вікна. 24 грудня стало відомо, що у лікарні помер 43-річний чоловік, який так само вистрибнув з вікна, тікаючи від вогню. Ще одна 19-річна потерпіла перебуває у лікарні у важкому стані.

Також раніше у житловому будинку на Прикарпатті пролунав потужний вибух. У результаті вибуху постраждав 60-річний власник будинку.

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