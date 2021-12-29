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Вигнали з дому і важко поранили: на Хмельниччині дружина і теща познущалися над чоловіком

29 грудня 2021, 21:55

Потерпілий потрапив до реанімації в критичному стані.

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Чоловік намагався потрапити в будинок / НПУ

У селі Томашівка на Хмельниччині 28 грудня дружина і теща вигнали з дому 47-річного чоловіка.

А коли той спробував потрапити в будинок, то кохана поранила його ножем, повідомили в Нацполиції Хмельницької області.

За даними слідства, всі троє випивали. Але о 19: 00 між ними спалахнув конфлікт.

Чоловік розбив палицею вікно, щоб потрапити в будинок. Але дружина раптово схопила ніж і поранила чоловіка.

Закривавлений він босоніж побіг до сусіда і за допомогою. Той і викликав поліцію.

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Поки слідство триває, чоловік перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому засудили 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а через 2 тижні разом зі своєю коханкою задушили її 10-річну доньку.

Він деякий час жив з жінкою в цивільному шлюбі, проте у них часто виникали конфлікти. Відомо, що пара по дорозі до Києва посварилася. Тоді чоловік вивів жінку з автобуса, завів у лісосмугу і застрелив. Тіло і зброю він залишив у лісі.

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