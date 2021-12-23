Тіла викинули в лісі: під Хмельницьким чоловік з коханкою розстріляв свою дружину і задушив дитину

Вбивство жінки і дочки / Нацполіція

У Хмельницькому засудили 42-річного чоловіка, який розстріляв свою дружину, а через 2 тижні разом зі своєю коханкою задушив її 10-річну доньку.

Як повідомляє Нацполіція Хмельницької області, чоловік познайомився зі своєю жертвою у 2015 році.

"Він деякий час жив з жінкою в цивільному шлюбі, проте у них часто виникали конфлікти. Відомо, що пара по дорозі до Києва посварилася. Тоді чоловік вивів жінку з автобуса, завів у лісосмугу і засрелив. Тіло і зброю він залишив у лісі", - йдеться в повідомленні.

Забрав 10-річну дочку і вбив її

Через два тижні після розправи чоловік приїхав за 10-річною донькою вбитої, яка на той час була у бабусі. Він відвіз дитину з собою.

"Через місяць на території Красилівського району Хмельницької області знайшли залишки 10-річної дівчинки. Слідство встановило, що чоловік разом зі своєю коханкою задушили дитину", - йдеться в повідомленні.

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Як покарали коханців

Правоохоронці затримали коханців.

Жінку у 2020 році засудили до 10 років позбавлення волі, а чоловіка 22 грудня 2021 року Хмельницький міськрайонний суд визнав винним за ч.1 ст. 115, о. п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.

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Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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