Вибори мера Харкова завершилися: перші дані екзитполу

За попередніми даними, вибори мера Харкова можуть завершитися в один тур.
У Харкові на виборах міського голови перемагає секретар міськради Ігор Терехов. За попередніми даними, за нього проголосували 53,8% виборців.
За даними екзитполу компанії New Image Marketing Group, в ході якого було опитано 7490 осіб.
На другому місці колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, за якого віддали свої голоси 24,5% виборців. Він балотувався як самовисуванець.
Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібно і Терехов стане мером Харкова.
На виборах у Харкові проводили опитування відразу три соціологічні служби.
Результати опитування, проведеного Центром "Громадський моніторинг":
Хто брав участь у виборах у Харкові
За данымы Центральної виборчої комісії, в гонці за крісло Харківського градоначальника взяли участь 10 кандидатів.
Самовисуванці:
- Віктор Величков;
- Михайло Добкін;
- Дмитро Маринин;
- Аліна Мустафаєва;
- Костянтин Немічев;
- Сергій Ряполов;
- Денис Ярославський.
Представники політичних партій:
- "Блоку Кернеса - Успішний Харків" Ігор Терехов;
- "Європейська солідарність" Олександр Скорик;
- "Партія Шарія" Володимир Плетньов.