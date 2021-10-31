Вибори мера Харкова завершилися: перші дані екзитполу

Вибори в Харкові / 24 канал

У Харкові на виборах міського голови перемагає секретар міськради Ігор Терехов. За попередніми даними, за нього проголосували 53,8% виборців.

За даними екзитполу компанії New Image Marketing Group, в ході якого було опитано 7490 осіб.

На другому місці колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, за якого віддали свої голоси 24,5% виборців. Він балотувався як самовисуванець.

Таким чином, другий тур на виборах, швидше за все, не буде потрібно і Терехов стане мером Харкова.

На виборах у Харкові проводили опитування відразу три соціологічні служби.

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Результати опитування, проведеного Центром "Громадський моніторинг":

Хто брав участь у виборах у Харкові

За данымы Центральної виборчої комісії, в гонці за крісло Харківського градоначальника взяли участь 10 кандидатів.

Самовисуванці:

Віктор Величков;

Михайло Добкін;

Дмитро Маринин;

Аліна Мустафаєва;

Костянтин Немічев;

Сергій Ряполов;

Денис Ярославський.

Представники політичних партій: