З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн

Протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.
Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров назвав головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни введення онлайн голосування в країні, пише пресслужба Слуги народу.
"Запуск 5G, Інтернет по всій країні, 100% державних послуг онлайн, paperless, частка ІТ у ВВП становить 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр., які ставлять перед собою чиновники, депутати та представники офісу президента", - пише пресслужба.
Україна може стати цифровим хабом в Європі і експортером продуктів для цифрового управління.
Як зазначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.
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Раніше писав Главред, що COVID-сертифікат, який потрібен для подорожей до країн Євросоюзу, і внутрішній "коронавірусний паспорт", діятимуть один рік з моменту проходження повного курсу вакцинації.
Також раніше повідомлялося, що з 23 серпня в Україні набув чинності закон, який офіційно прирівняв електронні паспорти до паперових. Таким чином на законодавчому рівні закріплено визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.