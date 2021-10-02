З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн

Михайло Федоров назвав цифрові пріоритети країни / Фото: svobodnaya.academy

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров назвав головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Також він розкрив терміни введення онлайн голосування в країні, пише пресслужба Слуги народу.

"Запуск 5G, Інтернет по всій країні, 100% державних послуг онлайн, paperless, частка ІТ у ВВП становить 10% – ось головні пріоритети на 2021-2023 рр., які ставлять перед собою чиновники, депутати та представники офісу президента", - пише пресслужба.

Україна може стати цифровим хабом в Європі і експортером продуктів для цифрового управління.

Як зазначив Федоров, протягом наступних двох років в Україні можуть запровадити інструменти електронного голосування, які діятимуть під час референдумів та виборів.

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Раніше писав Главред, що COVID-сертифікат , який потрібен для подорожей до країн Євросоюзу, і внутрішній "коронавірусний паспорт", діятимуть один рік з моменту проходження повного курсу вакцинації.