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"До кінця року": Сотник розповів, коли закінчиться війна в Україні

Ангеліна Підвисоцька
22 червня 2023, 19:47 оновлено 22 червня, 19:50
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На думку Олександра Сотника гаряча фаза війни може закінчитися вже до кінця цього року.
ВСУ, Олександр Сотник
Війна в Україні закінчиться до кінця цього року / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Главред

Кривава війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, закінчиться поразкою Росії. В інтерв'ю Главреду головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник назвав сценарій, за яким ця війна може закінчитися.

Він переконаний, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2023 року.

"Новинний фон і інформаційна картина світу, за якими я стежу, підказують мені, що все може закінчитися до кінця цього року", - сказав Сотник.

Водночас поки що неможливо спрогнозувати, як саме розвиватимуться події на фронті.

"Як буде далі і які сюжетні повороти нас чекають - питання вже не до мене. Матінка історія розумніша за нас", - додав Сотник.

Дивіться відео про перевороти в Росії на тлі війни в Україні:

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

В Американському інституті вивчення війни раніше поділилися своєю оцінкою щодо наступальних операцій армії України. Як вважають аналітики, ВСУ просунулися мінімум на трьох ділянках. Окупанти Росії перекидають війська з Лівобережжя Херсонщини на запорізький і Бахмутський напрямки.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що війська України наступають на півдні, йдуть важкі бої. Російські окупанти, у свою чергу, наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У Міністерстві оборони США вважають, що Україну чекають важкі бої. Військам знадобиться час для звільнення своїх територій. При цьому у Пентагоні прогнозують успіх українських військ.

Інші новини:

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