Експерт оцінив, чи може війна в Ізраїлі прискорити фінал війни в Україні

Як вважає Тарас Загородній, фінал війни з РФ залежатиме виключно від того, як скоро зможе українська влада перевести на військові рейки країну.

https://glavred.net/world/ekspert-ocenil-mozhet-li-voyna-v-izraile-uskorit-final-voyny-v-ukraine-10507483.html Посилання скопійоване

Вплив війни в Ізраїлі на україно-російську війну складно спрогнозувати / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На даний момент складно сказати, чи зможе війна на Близькому Сході вплинути на україно-російську війну в бік її завершення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Поки складно говорити про те, що це буде впливати на війну в Україні безпосередньо. Тому що той темп війни, який підтримують країни Заходу, їх влаштовує. Росія досі залишається ядерною державою, і це – стримуючий фактор. Але щодо Ірану можуть бути вжиті більш жорсткі заходи – наприклад, теоретично можливе знищення їх нафтопереробної промисловості. Або якщо будуть підтверджені ознаки створення Іраном ядерного озброєння, то ймовірність проведення військової операції проти Ірану з боку Ізраїлю, Туреччини та Сполучених Штатів зросте", ‒ говорить він.

Наближення фіналу україно-російської війни, вважає Загородній, залежатиме виключно від того, як скоро зможе українська влада перевести на військові рейки країну.

відео дня

"Але все це - різні фактори, які повинні збігтися. Щодо України я поки не бачу того, що це прискорить завершення війни або з'явиться розуміння початку Третьої світової війни. Тут все залежатиме від здібностей України перейти на військові рейки і починати самим вирішувати свої питання безпеки. Як, до речі, робить Ізраїль", - сказав він.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектора Гази.

10 жовтня представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.