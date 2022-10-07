"Ви ще можете врятувати РФ від трагедії": Резніков у ювілей Путіна звернувся до російських офіцерів

Резніков у ювілей Путіна звернувся до російських офіцерів/ скрін

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав російських офіцерів схаменутися і не проґавити час, коли вони ще можуть врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

Він наголосив, що російська владна верхівка обманула і зрадила їх, і що російських військових відправляють на війну проти України, щоб вони вмирали за ілюзорні цілі російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне відеозвернення глави Міноборони України з’явилося у п’ятницю, 7 жовтня – у день 70-річчя Путіна.

"Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть. Вас обманули і зрадили. Вам обіцяли легку прогулянку, а відправили у пастку. Ви платите кров'ю за чиїсь фантазії та хибні цілі", – заявив Резніков.

Резніков наголосив, що звертається до російських військових, адже саме їм потрібно приймати рішення.

Він звернув увагу, що російська влада зараз припинила слухати офіцерів своєї армії. Адже це означатиме, що вона визнає свої помилки, а в Кремлі не люблять правду.

"Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО", – каже Резніков.

"Путін у бункері, тому що боїться вашого прозріння"

Також Резніков звернув увагу російських офіцерів на те, чому їхній "лідер" ховається у бункері, а не тримає удар поруч з ними. Він наголосив, що це саме тому, що російських вояк відправили помирати не за праву справу, і тепер Путін боїться їхнього прозріння і помсти.

Резніков окреслив майбутнє окупантів: вони увійдуть в історію як злодії, ґвалтівники та вбивці. Але й це не найгірше, адже багато з них загинуть або матимуть інвалідність на все життя.

"Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських хлопців загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх зганьблять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз", – заявив Резніков.

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Україна гарантує безпеку тим, хто відмовиться воювати

Наша держава гарантує життя, безпеку і справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно, наголосив міністр оборони України. Проте часу, коли можна хоч щось виправити, уже дуже мало, додав він.

"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його", – підсумував Резніков.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив сильну заяву щодо війни. Він наголосив, що Україна не має права залишити цю війну у спадок своїм нащадкам. Тому ми маємо нищити ворога тут і зараз, і ми можемо це зробити.

Раніше стало відомо, що Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресорки Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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