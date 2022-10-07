'Ворога потрібно знищити тут і зараз': Залужний зробив сильну заяву щодо війни

Залужний зробив сильну заяву щодо війни/ УНІАН, facebook.com/CinCAFU

Україна не має права залишити цю війну у спадок своїм нащадкам. Тому війну не потрібно "відкладати на потім" – боротися з ворогом потрібно зараз.

Ми маємо нищити ворога тут і зараз. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, опублікувавши відповідний допис у Twitter .

Він наголосив, що з такою боротьбою, яка зараз розгорілася в Україні, світ не зустрічався ще з часів Другої світової війни. Водночас головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нашій державі вдасться перемогти ворога.

"На нашій землі триває боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз. І ми це можемо зробити", – написав Залужний.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. У зв'язку з цим його ядерні загрози здаються все більш реальними. У світі може початися Армагеддон.

Раніше колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель серйозно оскандалилась – вона вважає, що мир в Європі може існувати лише "за участі Росії". Вона закликала світ не ігнорувати ядерні погрози РФ у бік України.

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