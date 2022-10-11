Хотів заробити: ЗСУ ліквідували окупанта, який вбивав українців ще в 2014 року

ЗСУ ліквідували російського окупанта / колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського окупанта Арчина Табилгінова. Він ще в 2014 році воював на Донбасі і вбивав українців. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

29-річний окупант був родом з Чуйського в Бійському районі Алтаю.

Відомо, що в 2011 році Табилгінова призвали на строкову службу, а в 2014 році він став контрактником російської армії і його відправили на Донбас "захищати Республіку".

У 2018 році він став студентом педколеджу Гірничо-Алтайська на спеціальності вчителя фізкультури. Пізніше він працював продавцем-консультантом в магазині електроніки.

Він уклав новий контракт у квітні 2022 року. Окупант хотів підзаробити через відсутність постійного заробітку. Він потрапив у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

ЗСУ ліквідували російського окупанта / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

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