УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Хотів заробити: ЗСУ ліквідували окупанта, який вбивав українців ще в 2014 року

11 жовтня 2022, 12:27

Російський окупант підписав другий контракт, щоб воювати проти України.

ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського окупанта / колаж фото Іраклі Комахідзе, Радіо Свобода, Reuters

Українські військові ліквідували російського окупанта Арчина Табилгінова. Він ще в 2014 році воював на Донбасі і вбивав українців. Про це заявив блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

29-річний окупант був родом з Чуйського в Бійському районі Алтаю.

Відомо, що в 2011 році Табилгінова призвали на строкову службу, а в 2014 році він став контрактником російської армії і його відправили на Донбас "захищати Республіку".

У 2018 році він став студентом педколеджу Гірничо-Алтайська на спеціальності вчителя фізкультури. Пізніше він працював продавцем-консультантом в магазині електроніки.

Він уклав новий контракт у квітні 2022 року. Окупант хотів підзаробити через відсутність постійного заробітку. Він потрапив у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського окупанта / Іраклі Комахідзе

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідували військового російської окупаційної армії Ільміра Кашапова. Багатодітний окупант приїхав вбивати українців з Татарстану.

Крім того, українські військові ліквідували російського десантника Юрія Козлова, який воював проти України з першого дня повномасштабного вторгнення. Окупанта ліквідували на Херсонщині.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:31

Окупанти атакували дронами-камікадзе ТЕС на Вінниччині

12:27

Хотів заробити: ЗСУ ліквідували окупанта, який вбивав українців ще в 2014 рокуВідео

12:26

Влаштують тиждень пекла: які міста громитимуть найближчими днями - гороскоп для УкраїниВідео

12:05

"Робить все непридатним": Дантес підколов Наталю Могилевську, яка співає в підземках під час тривогВідео

11:58

"Я спустошена руйнуваннями, моє серце з українцями": Міла Йовович палко підтримала українців

Реклама
11:53

У РФ закінчуються боєприпаси, її сили виснажені – керівник спецслужби БританіїВідео

11:24

Гороскоп Таро на тиждень 10-16 жовтня: Тельцям - ревнощі, Ракам - лінь, Терезам - прибутокВідео

11:08

Генерал, який чавив танками людей під час путчу 1991 року, тепер командує війною в УкраїніФото

10:58

"Путін готовий влаштувати різанину": у війні РФ проти України може початися нова жахлива фаза - CNNВідео

10:51

Хто береже береженого: 8 ознак, що ваш янгол-охоронець поруч

10:39

Їхав на роботу: від ракетного удару ворогів у Києві загинув полковник поліції

10:39

Весь Київ буде без світла: з'явився графік віялових відключеньВідео

10:19

Українські біженці зможуть отримувати пенсію в Польщі: хто має право претендувати

09:57

Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл - ЗМІВідео

09:29

ЗСУ звільнили понад 200 кв. км на заході Луганської області - ISW

08:52

Криворукі терористи знову змусили світ про себе говоритиПогляд

08:42

Крах, громадянська війна і виживання режиму Путіна: озвучено три сценарії майбутнього РФ

08:08

Жіночий гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Ракам - з'ясування стосунків, а Рибам - здійснення мріїВідео

07:59

Російська ракета вбила в центрі Києва лікаря Охматдиту: 5-річний хлопчик залишився сиротою

07:23

Гороскоп на сьогодні 11 жовтня 2022: Левам - знайомство, Терезам - сюрприз, Водоліям - ривок у кар'єріВідео

Реклама
07:12

Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

06:47

Ворог публічно розписався у неспроможності воювати проти ЗСУПогляд

06:40

Мінус 174 окупанта, літак Су-25 і багато іншої техніки: озвучено втрати РФ за добу на Півдні

06:10

"Це точно не кінець": астролог попередила про масові руйнування на цьому тижніВідео

06:00

З Днем дівчаток - прикольні поздоровлення і милі листівки до свята

05:15

Різке похолодання розчавить бабине літо: українці дізналися терміни "крижаного" прогнозуВідео

04:30

"Особистий удар по Путіну": Жданов пояснив символічне значення удару по Кримському мосту

03:43

Неймовірний гарнір і божественний десерт: навіщо люди смажать банани

03:20

Найсмачніший домашній хліб в духовці: швидкий рецепт за 25 хвилинВідео

03:09

Полуничка від полунички: Хайді Клум влаштувала парну фотосесію у відвертій білизні з юною донькою

02:37

Зірка серіалу Гра престолів таємно вийшла заміж

02:10

Мороз буде "щипати": синоптик розповіла, коли в Україні різко похолодаєВідео

01:40

"У нас там все заміновано": експерт розповів, чи існує реальна загроза з боку БілорусіВідео

00:58

Може, щось знає: Собчак з матір'ю залишає Росію

00:51

Прикмети на 11 жовтня: 3 речі, які категорично не можна робити в цей деньВідео

00:26

Сліпа російська співачка-путіністка Гурцька знялася без окулярів

00:00

Соловйов влаштував справжню істерику через його заарештовану віллу в Італії і накинувся на ПугачовуВідео

10 жовтня, понеділок
23:44

Бомбитимуть: Арестович попередив про "спекотну" нічВідео

23:25

США передають Україні новітні засоби ППО: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

23:13

"Найнижчий і ганебний спосіб вести війну": Комаров показав Київ після атаки росіян

Реклама
23:01

Ракетна атака по Україні матиме руйнівні наслідки для РФ: що чекає окупантівВідео

22:52

"Богохульство, злодійство, розпуста": Кіркоров і Корчевніков влаштували розбірки через війну в Україні

22:30

"Україну неможливо зупинити": Зеленський зробив заяву після ракетної атаки РосіїВідео

22:02

Вся країна була у вогні: Залужний показав карту ракетних атак Росії на УкраїнуВідео

21:55

Армія РФ зазнає ганебної поразки: Лобода показала доказ

21:41

Ніяких переговорів про Україну: Данілов приструнив Туреччину за ініціативу переговорів РФ із ЗаходомВідео

21:18

"Мій дух сильніший за ракети": Ніна Матвієнко опублікувала зворушливу промову в траурний деньВідео

21:12

Військовий експерт назвав ймовірні терміни підготовки нового масованого удару РФВідео

21:10

Тодоренко вперше показала молодшого сина МираВідео

21:00

Росія задіяла недоторканий запас ракет, терор може тривати 2-3 дні - КоваленкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти