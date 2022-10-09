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Завдяки ЗСУ армія РФ втратила за добу 83 окупанти, 4 танки, 3 склади боєприпасів - ОК Південь

9 жовтня 2022, 08:12

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, а повітряні сили ЗСУ завдали 10 ударів по опорних пунктах російських окупантів.

Розбитий танк РФ
8 жовтня ворог втратив багато техніки на південному напрямку / Фото УНІАН

У суботу, 8 жовтня, Збройні Сили України знищили пункт управління російських окупаційних військ в Каховському районі на Херсонщині. Крім того, ворог втратив багато техніки та понад 80 чоловік особового складу.

Як повідомляє Оперативне командування Південь, два іранських дрона намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони. Ще п'ять БПЛА "Shahed-136" атакували Нікополь: зруйнований приватний будинок, пірс, пошкоджені кілька приватних дворів, лінії електропередач. Крім того, загорівся очерет.

Важкою артилерією окупанти вдарили по промисловій зоні Марганецького товариства. Пошкоджено промислову будівлю.

Ворожа авіація 4 рази атакувала позиції Сил оборони. Повітряні сили ЗСУ відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння й техніки, по системах протиповітряної оборони ворога.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань.

В цілому, втрати російських окупантів за добу склали:

  • 83 окупанти;
  • 4 танка;
  • 4 гаубиці "Мста-Б";
  • 2 міномети 120-го калібру;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 склади боєприпасів;
  • 2 БПЛА типу "Орлан".

Крім того, пошкоджено 7 одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, 2 самохідних потужних знаряддя "Піон", інша авто- та бронетехніка.

Як повідомляв Главред, раніше Збройні Сили України ліквідували 58 російських окупантів і знищили багато ворожої техніки на південному напрямку. Ситуація на цих рубежах залишається важкою, але ЗСУ її контролюють.

3 жовтня ЗСУ також знищили велику кількість техніки і живої сили противника. А саме: 87 окупантів; 31 танк; 27 одиниць іншої автобронетехніки; РСЗВ Ураган і транспортно-заряджаючу машину до неї; мінометний комплекс "Сани" 120 калібру.

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