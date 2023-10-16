ЗСУ зачищають ворожі окопи: окупантів вибили з передових позицій на Запоріжжі

Українським бійцям зайти на ворожі позиції вдалося з другої спроби, коли активізувалися танки ЗСУ.

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ЗСУ просуваються на Запоріжжя / Колаж: Главред, Фото: 3 окрема штурмова бригада, командування Об'єднаних Сил ЗС України

В Запорізькій області тривають важкі бої, українські підрозділи просуваються в бік захопленого РФ Токмака.

Воїни 65-ї механізованої бригади розповідають ТСН, що на початку контрнаступу зуміли вибити окупантів з першої позиції оборони на півдні Запоріжжя.

Як уточнюють українські штурмовики, зайти на ворожі позиції їм вдалося з другої спроби, коли активізувалися українські танки. Однак окупанти не здавалися і відстрілювалися до останнього, влаштувавши ближній бій.

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Уточнюється, що окупанти вибудували лінію оборони протяжністю 800 метрів, яка складається з бліндажів і вогневих точок.

"Буквально на кожному кроці схрони зі зброєю, в даному випадку ящики з кумулятивними для ручного протитанкового гранатомета. Фактично, вся позиція, метрів 800-електрифікована. Подекуди, бліндажі в три накати", - розповідає журналіст.

Серед мотлоху наші військові знайшли російські бронежилети, амуніцію, ящики з протигазами і запас продуктів, а глибоко під землею виявили десятки спальних місць, підкреслюється в сюжеті.

У свою чергу окупанти активізували бомбові удари по позиціях ЗСУ. Керовані авіабомби окупанти кидають і по прифронтових містах і селах. Але останні кілька тижнів КАБи - десятками вибухають, просто на позиціях українських військових.

"Тактика, ну це просто караул! Щоб по піхоті стріляти КАБами", - каже військовий "Борсук".

Ворог має перевагу в небі, кількості багнетів і артилерії. Це нерівна, цілодобова, жахлива і виснажлива війна за кожне поле і найменшу посадку, додали журналісти.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно просунулися вперед і вибили РФ з позицій на Запоріжжі танковим штурмом. Успішними діями відзначилися бійці підрозділів 128-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФ. ЗСУ знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек", яка є "гордістю" російського ВПК.

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