ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантів

Опубліковано карту з підсумками знищення воїнами базувань ворога / Фото УНІАН

За останній тиждень українські захисники провели серію успішних атак по розташуванню складів і баз військ РФ на тимчасово окупованих територіях. Був знищений 21 склад з боєприпасами, 17 баз і два командні пункти загарбників.

Telegram-канал "Збройні сили. Війна з окупантами" опублікував карту з підсумками знищення воїнами базувань ворога.

Зазначається, що найбільше російських БК і баз захисники "демілітаризували" в Херсонській області. Також чимало таких ліквідовано в Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській та Запорізькій областях.

Карта знищених ЗСУ базувань ворога

На Херсонщині ЗСУ ліквідовані:

три БК і база в районі Чорнобаївки;

командний пункт в Херсоні;

дві бази і БК в Новій Каховці;

база в Таврійському;

три бази в Скадовську;

БК у Райському;

база і БК в районі Берислава.

У Луганській області знищено:

БК і база в Кришталевому;

БК і база в Кадіївці;

БК у Слов'яносербському районі;

командний пункт у Лисичанську.

У Донецькій області знищено:

чотири БК у Донецьку;

три БК і дві бази;

БК в Макіївці;

БК в Ясинуватій.

На Запоріжжі в окупантів відмінусували:

базу в Енергодарі;

дві бази в районі Пологів;

базу в районі Мелітополя.

На Харківщині ворога позбавили:

БК в районі Вовчанська;

бази в Куп'янську.

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Як повідомляв Главред, за останній тиждень Збройні Сили України пошкодили всі три мости, які з'єднують основні траси з Херсоном. При цьому днями партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.

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