ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантів

Найбільше російських БК і баз захисники України "демілітаризували" в Херсонській області. Також чимало ліквідовано і в низці інших областей.
За останній тиждень українські захисники провели серію успішних атак по розташуванню складів і баз військ РФ на тимчасово окупованих територіях. Був знищений 21 склад з боєприпасами, 17 баз і два командні пункти загарбників.
Telegram-канал "Збройні сили. Війна з окупантами" опублікував карту з підсумками знищення воїнами базувань ворога.
Зазначається, що найбільше російських БК і баз захисники "демілітаризували" в Херсонській області. Також чимало таких ліквідовано в Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській та Запорізькій областях.
На Херсонщині ЗСУ ліквідовані:
- три БК і база в районі Чорнобаївки;
- командний пункт в Херсоні;
- дві бази і БК в Новій Каховці;
- база в Таврійському;
- три бази в Скадовську;
- БК у Райському;
- база і БК в районі Берислава.
У Луганській області знищено:
- БК і база в Кришталевому;
- БК і база в Кадіївці;
- БК у Слов'яносербському районі;
- командний пункт у Лисичанську.
У Донецькій області знищено:
- чотири БК у Донецьку;
- три БК і дві бази;
- БК в Макіївці;
- БК в Ясинуватій.
На Запоріжжі в окупантів відмінусували:
- базу в Енергодарі;
- дві бази в районі Пологів;
- базу в районі Мелітополя.
На Харківщині ворога позбавили:
- БК в районі Вовчанська;
- бази в Куп'янську.
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Як повідомляв Главред, за останній тиждень Збройні Сили України пошкодили всі три мости, які з'єднують основні траси з Херсоном. При цьому днями партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.
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