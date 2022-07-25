Окупантам "дають прикурити" на Херсонщині: у США розповіли про контрудари ЗСУ

ЗСУ наносять контрудари на Херсонщині / Штаб ОСС

За останній тиждень Збройні Сили України пошкодили всі три мости, які з'єднують основні траси з Херсоном. При цьому днями партизани підірвали залізницю поблизу Новобогданівки в 30 км на північ від окупованого Мелітополя.

У новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що на геолокаційних знімках наслідків видно тріщини на залізничному вузлі в Новобогданівці, який відрізає Василівку і Токмак Запорізької області від головної залізничної лінії в Мелітополь.

Американські аналітики посилаються на дані українських офіційних осіб про те, що російські війська використовують цю залізницю для перевезення обладнання та особового складу з Мелітополя в напрямку Василівки і Токмака.

Удари по окупантах на півдні

У ISW вказали також на спробу російських окупантів провести обмежені наземні атаки в Херсонській області. Також вони продовжили обстріли вздовж всієї лінії фронту на південному напрямку.

Військові експерти не залишили без уваги знищення українським контрбатарейним вогнем батареї російських пускових установок С-300 з HIMARS в районі Зеленотропінського Херсонської області.

"На кадрах і зображеннях місцевості з російських і українських джерел видно дві знищені пускові установки С-300. Український мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські сили також завдали удару по окупованому Росією аеродрому Мелітополя в ніч з 23 на 24 липня і що російські сили безуспішно намагаються відновити аеродром", - додали в ISW.

/ understandingwar.org

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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