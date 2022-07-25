Британські спецслужби допомогли ЗСУ вибити окупантів зі Зміїного - The Sun

ЗСУ підняли прапор Україн на звільненому острові Зміїний / Фотоt.me/victor_andrusiv

З'явилися нові деталі звільнення українськими захисниками від російських окупантів острова Зміїний у Чорному морі.

Виявляється, вигнати окупантів з острова українцям допомагали західні спецслужби, пише The Sun.

Журналісти дізналися про те, що підрозділ спеціального призначення Королівського флоту навчав ЗСУ користуватися морськими скутерами Diver Propulsion Devices, які призначені для перевезення на велику відстань водолазів із загону бойових плавців або морського спецназу.

"Тепер стало відомо, що базується в Дорсеті спеціальна човнова служба вирушила в Україну для навчання українського 73-го морського центру спеціальних операцій", – повідомили автори матеріалу.

Подробиці звільнення Зміїного

Перед початком операції українські водолази обстежили узбережжя на наявність протипіхотних мін, а потім дали сигнал основній групі атакувати російський гарнізон на острові Зміїний. В результаті війська РФ відступили, проте зазнали значних втрат.

Британські журналісти додали, що "73-тя дивізія стала вістрям меча і забезпечила бойові сили, що висадилися на острові".

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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