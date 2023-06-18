ЗСУ за два тижні просунулися на Авдіївському напрямку на понад кілометр

Ситуація на цій ділянці фронту контрольована, хоча Авдіївка перебуває під постійним вогнем з боку окупантів. Щільність ворожих обстрілів збільшилася.

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Віталій Барабаш розповів про просування ЗСУ на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу, скріншот

Сили оборони України проводять локальні контрнаступальні дії на Авдіївському напрямку. За два тижні українські військові просунулися на понад кілометр. Про це вранці 18 червня заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу Ми - Україна.

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту контрольована, хоча Авдіївка перебуває під постійним вогнем з боку окупантів. Щільність ворожих обстрілів останнім часом збільшилася.

Барабаш заявив, що у захисників України є "певні успіхи" на північ від Авдіївки. Наші воїни ведуть невеликі позиційні контратаки. Сили оборони використовують будь-яку, навіть найменшу, можливість на контратаку.

"Жодного, навіть найменшого шансу, вони не упускають", – запевнив він.

Барабаш підкреслив, що поки що просування ЗСУ не видно на карті DeepStateMap, проте за останні два тижні українські військові просунулися вперед на трохи понад один кілометр.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації додав, що в місті не залишилося жодної цілої будівлі - Авдіївку доведеться повністю відновлювати. При цьому в місті досі живуть мирні жителі - їх 1728 осіб. Вдалося евакуювати лише одну людину. Люди не хочуть виїжджати, хоча усвідомлюють небезпеку.

Дивіться відео - Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку:

Довідка. Авдіївка - місто в Україні, в Покровському районі Донецької області, адміністративний центр Авдіївської міської громади. Місто сильно постраждало під час вторгнення Росії в Україну. Взимку-навесні 2023 року російська армія почала систематичні авіабомбардування Авдіївки, яка на той час опинилася в півоточенні.

Дивіться відео - Як виглядала Авдіївка до війни і зараз:

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України почали контрнаступальні дії на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Тим часом сили оборони звільнили низку населених пунктів. 12 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень в ході проведення наступальної операції в Донецькому й Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, площа території, взятої під контроль, склала 90 кв. км. Звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Ексрадник глави Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здійснили прорив російського фронту на тактичну глибину на одному з напрямків. Але місце головного удару досі не визначено.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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