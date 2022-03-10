Захисники України здійснили контратаку під Києвом – МВС

Захисники України здійснили контратаку під Києвом/ Фото ілюстративне, Макс Левин

Бійці ЗСУ здійснили контратаку поблизу Києва. Ніч на четвер, 10 березня, біля української столиці була досить складною.

Про це розповів радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада, пише Суспільне.

"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом", – зазначив Денисенко.

Він повідомив, що захисники України ліквідували п’ять танків окупантів, і досі тривають артилерійські бої.

"Ми підбили п’ять танків. Зранку в Києва на західній околиці чути було артилерійські бої. Зараз там відбуваються бої. Поки що більш детальної інформації немає", — додав він.

Раніше повідомлялося, що противник сильно знизив темпи просування військ, проте не відмовився від проведення наступальної операції. Вороги стягують свої сили до Києва, намагаючись його оточити, і готуються до атаки.

Нагадаємо, Україна вже п'ятнадцятий день протистоїть російській агресії. ЗСУ успішно утримують оборону в усіх напрямках. Так, сили оборони України стримують наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського району. Захищають українські міста Харків та Охтирку, йде кругова оборона міста Маріуполя.

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