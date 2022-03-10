Захисники України здійснили контратаку під Києвом – МВС

Українські військові підбили п’ять танків, відбуваються артилерійські бої.
Бійці ЗСУ здійснили контратаку поблизу Києва. Ніч на четвер, 10 березня, біля української столиці була досить складною.
Про це розповів радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телеканалу Рада, пише Суспільне.
"Ніч була достатньо складна, але в цілому ми можемо говорити про те, що українська армія зробила контратаку під Києвом", – зазначив Денисенко.
Він повідомив, що захисники України ліквідували п’ять танків окупантів, і досі тривають артилерійські бої.
"Ми підбили п’ять танків. Зранку в Києва на західній околиці чути було артилерійські бої. Зараз там відбуваються бої. Поки що більш детальної інформації немає", — додав він.
Раніше повідомлялося, що противник сильно знизив темпи просування військ, проте не відмовився від проведення наступальної операції. Вороги стягують свої сили до Києва, намагаючись його оточити, і готуються до атаки.
Нагадаємо, Україна вже п'ятнадцятий день протистоїть російській агресії. ЗСУ успішно утримують оборону в усіх напрямках. Так, сили оборони України стримують наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського району. Захищають українські міста Харків та Охтирку, йде кругова оборона міста Маріуполя.
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