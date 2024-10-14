ЗСУ вийдуть із Курської області: з'явився несподіваний прогноз щодо термінів

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак спрогнозував ймовірний розвиток Курської операції Сил оборони України.
На його думку, Курська операція триватиме до кінця року. Таке припущення він висловив в ефірі Radio NV.
Водночас військовий експерт нагадав, що за деякими оцінками РФ додатково перекинула в Курську область 50 тисяч солдатів.
"Не хочу забігати наперед, але, судячи з тенденції і тієї кількості військових у Курській області, про які говорить [головнокомандувач ЗСУ Олександр, - ред.] Сирський, це 50 тисяч особового складу, то є велика ймовірність, що до кінця року ми вийдемо з території Курської області", - зазначив він.
При цьому він також зазначив, що ворог обрізає логістичні сполучення українських сил, намагається пробитися в тили і змусити ЗСУ відійти якомога ближче до Суджі.
"Звідти вже простіше нас буде видавити за межі Курської області", - додав Ступак.
Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше в DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.
Нагадаємо, у ЗСУ зробили заяву з приводу ситуації в Курській області. Росія перекинула в Курську область 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.
Як повідомлялося раніше, росіяни просунулися біля населених пунктів Ольгівка і Крем'яне в Курській області, повідомили ввечері 14 жовтня в DeepState. Також ворогу вдалося досягти просування і на Донеччині.
Дивіться відео - ЗСУ розкривають деталі Курської операції:
Інші новини:
- "Це підірве зусилля України": армія РФ технологічно наздоганяє ЗСУ завдяки Starlink - ISW
- ЗСУ відновили становище на сході: у DeepState назвали напрямок
- Окупанти просунулися під Торецьком, а ЗСУ відновили позиції біля Селидового - ISW
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред