ЗСУ вийдуть із Курської області: з'явився несподіваний прогноз щодо термінів

Ворог обрізає логістичні шляхи українських сил і намагається пробитися в тили, каже Іван Ступак.

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ЗСУ утримують позиції в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак спрогнозував ймовірний розвиток Курської операції Сил оборони України.

На його думку, Курська операція триватиме до кінця року. Таке припущення він висловив в ефірі Radio NV.

Водночас військовий експерт нагадав, що за деякими оцінками РФ додатково перекинула в Курську область 50 тисяч солдатів.

"Не хочу забігати наперед, але, судячи з тенденції і тієї кількості військових у Курській області, про які говорить [головнокомандувач ЗСУ Олександр, - ред.] Сирський, це 50 тисяч особового складу, то є велика ймовірність, що до кінця року ми вийдемо з території Курської області", - зазначив він.

При цьому він також зазначив, що ворог обрізає логістичні сполучення українських сил, намагається пробитися в тили і змусити ЗСУ відійти якомога ближче до Суджі.

"Звідти вже простіше нас буде видавити за межі Курської області", - додав Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше в DeepState розповіли про ускладнення ситуації на Курщині. Найважчі бої зараз ведуться на західному фланзі територій, які захопили Сили оборони.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили заяву з приводу ситуації в Курській області. Росія перекинула в Курську область 30 тисяч військових, але цього не вистачає, щоб витіснити українські війська, сказав Павло Розлач.

Як повідомлялося раніше, росіяни просунулися біля населених пунктів Ольгівка і Крем'яне в Курській області, повідомили ввечері 14 жовтня в DeepState. Також ворогу вдалося досягти просування і на Донеччині.

Дивіться відео - ЗСУ розкривають деталі Курської операції:

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