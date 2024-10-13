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ЗСУ відновили становище на сході: у DeepState назвали напрямок

Олексій Тесля
13 жовтня 2024, 08:48
323
На сході українські захисники зупинили десятки штурмових і наступальних дій РФ.
ЗСУ відновили становище на сході: у DeepState назвали напрямок
ЗСУ ведуть важкі бої на сході / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Українські захисники відновили раніше втрачені позиції в районі Новогродівки Донецької області.

"Сили Оборони України відновили становище біля Новогродівки", - йдеться в повідомленні аналітичного ресурсу DeepState.

Водночас уточнюється, що біля Новоіванівки Суджанського району Курської області тривають важкі бої.

Разом з тим підкреслюється, що армія країни-окупанта РФ просунулася біля Борків і Спального на Курщині.

У DeepState також додали, що російські окупанти просунулися біля Веселого (Донецької області - ред.), Кругляківки (Харківської області - ред.).

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Скріншот
/ deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград і Михайлівка.

Уточнюється, що в Курській області українські бійці завдають росіянам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Дивіться відео - Пентагон розкрив втрати армії РФ:

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що два великі міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".

Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

Screenshot
/ Главред

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