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Масштабний контрнаступ на носі: коли ЗСУ зможуть піти вперед - ISW

Анна Косик
13 липня 2024, 08:38
587
Можливості ЗСУ та інтенсивність контратак будуть залежати від західних партнерів, а саме - надходження допомоги.
ВСУ
ЗСУ розпочнуть обмежені контратаки на окремих ділянках фронту до 2025 року / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

Україна може спробувати перехопити тактичну ініціативу на полі бою, шляхом проведення обмежених контратак на окремих ділянках фронту. Однак, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), це станеться не швидше, ніж через 6 місяців. До цього українські війська будуть оборонятися.

У відомстві додають, що ЗСУ вже намагаються перехопити тактичну ініціативу, шляхом проведення обмежених контратак. І ця спроможність і надалі залишатиметься в них, навіть перебуваючи в обороні. Але ключову роль зіграє постачання допомоги від заходу.

Аналітики наводять статтю The New York Times з посиланням на високопосадовця НАТО, який стверджував, що Силам Оборони доведеться зачекати, поки до України приїде більше допомоги від Заходу у сфері безпеки і розгорнути більше своїх сил на фронті до початку контрнаступальних операцій. І, найімовірніше, Україна зможе їх провести до 2025 року.

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Високопосадовець також підкреслив, що окупаційним військам навряд чи вдасться досягти успіхів за час оборони та підготовки ЗСУ. Аналітики ISW також притримуються такої думки. У цій ситуації кремлівські наративи про "уявні перемоги" передбачають "поступове повзуче просування російських військ, а не швидше оперативно значуще маневрування".

Станом на зараз Україна вирішує проблеми із нестачею кадрів і формує кілька нових бригад, а західна безпекова допомога, необхідна для оснащення цих бригад, все ще не дає зрозуміти достеменно, коли і в якому масштабі ЗСУ зможуть контратакувати.

Менші українські контрнаступальні операції допоможуть у досягненні оперативно важливих цілей. Це дозволить ЗСУ підірвати здатність Росії використовувати ініціативу на усій лінії фронту і зменшити тиск на українські сили, – підсумовують у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Раніше стало відомо, що партизани провели диверсію біля Олешок Херсонської області. Вони підпалили суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії. Внаслідок пожежі було знищено 3 бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу.

Нагадаємо, армія країни-агресора Росії не припиняє спроб провести активні дії біля населених пунктів Терни та Ямполівка, що на Донеччині. Однак, нещодавній розгром усієї техніки ускладнив ситуацію для ворога.

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війна в Україні контрнаступ ЗСУ Інститут вивчення війни
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