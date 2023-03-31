ЗСУ уникнули оточення: аналітики ISW розповіли про ситуацію в Бахмуті

Українські сили стабілізували свої фланги на північ і від Бахмута.

ЗСУ запобігли оточенню Бахмута / Колаж 93 ОМБр, соцмережі

ЗСУ змусили російські окупаційні війська істотно знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі і півдні.

ЗСУ зуміли запобігти оточенню міста ворогом, говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на заяви полковника Євгена Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ВСУ унеможливили неминучу загрозу оточенню.

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"Межевікін заявив, що раніше російські війська могли почати одночасні наступи в усіх напрямках в районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на боях через саме місто", - підкреслюють в ISW.

Окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ППК "Вагнера" домоглися незначних успіхів у південній частині міста.

Бої за Бахмут

25 березня представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий спростував повідомлення британської розвідки про те, що російська окупаційна армія нібито практично припинила свій наступ в районі Бахмута. Кількість ворожих атак на цьому напрямку дійсно зменшилася, але бої за місто досі тривають і цей напрямок залишається епіцентром бойових дій.

26 березня в районі Бахмута Донецької області підрозділи Збройних сил України змогли провести успішні контрнаступні дії. В результаті вдалих дій українських захисників північніше Бахмута вдалося відбити частину території вздовж траси Е40.

27 березня речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку.

Якщо країні-агресору Росії вдасться захопити місто Бахмут у Донецькій області, то вона "продасть" це як свою перемогу заходу, Китаю, Ірану, а також населенню РФ. Російський диктатор Володимир Путін у разі падіння Бахмута може сприйняти це як слабкість українців і почати ще сильніше тиснути, вважає президент України Володимир Зеленський.

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