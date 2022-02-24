ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках вдалося відкинути ворога – Подоляк

ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках вдалося відкинути ворога / Минобороны Украины

Українські Збройні сили ведуть важкі бої і є втрати, проте опір уже дає результати – ворога вдалося відкинути на декількох напрямках.

Про це заявив радник голови Офісу президента країни Михайло Подоляк під час брифінгу.

"Але наголошую – ЗСУ були готові до всіх сценарних планів РФ і зараз вчиняють активній спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер", – зазначив він.

Радник глави Офісу президента наголосив, що Путін почав війну без жодних підстав, а всі підстави, на які може посилатися РФ – фейкові, їх застосовує російська пропаганда.

"Російські збройні сили почали використовувати свою стандартну тактику. Артилерійські системи почали масово бомбити наші міста. Перше за все військову інфраструктуру, аеропорти, аеродроми, складські потужності наші тощо. Після цього частково почалися сухопутні збройні операції російських сил", – сказав Подоляк. Реклама

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

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