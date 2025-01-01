РФ просувається під Покровськом, ворог закріпився ще в одному селі - лейтенант ЗСУ

Російські окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку, обходячи сам Покровськ з флангів. Ворогу вже вдалося увійти ще в один населений пункт. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Російські війська зайшли у Нововасилівку. Ворогу вдалося закріпити на околиці села.
"Ворог продовжує наступальні дії в районі Новотроїцьке-Нововосилівка-Новелізаветівка-Новеленівка. Задіює мопеди/мотоцикли, легкові автомобілі, БТР і БМП", - сказав лейтенант.
При цьому в окупантів дуже великі втрати, але вони продовжують наступ.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ перекидає резерви під Покровськ. Станіслав Бунятов повідомив, якщо армія РФ виконає нову задачу Кремля та буде намагатися увійти до міста, то найбільш реалістичний сценарій - зі сторони населеного пункту Шевченко.
У DeepState повідомили, що росіяни прорвались у Торецьку та Кураховому. Аналітики заявили, що бої тривають на західних та південних околицях, хоча тенденції невтішні. Вони також спростували повідомлення про повне захоплення РФ Курахового.
В ISW заявили, що ЗСУ повернули позиції на Донеччині. За даними аналітиків, ЗСУ мали певні успіхи на схід від Сіверська, де раніше контроль над позиціями тримав ворог. Окупаційна армія країни-агресора Росії продовжує просуватись на фронті.
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