Міст зруйновано, переправа розбита: на Херсонщині окупантам відрізали ще один шлях відступу

На півдні ЗСУ знищили міст і військові склади РФ / Фото УНІАН

У Дар'ївці Білозерського району Херсонської області зруйнована понтонна переправа і сильно пошкоджений автомобільний міст через річку Інгулець.

Про це свідчать опубліковані супутникові знімки в Twitter. При цьому була зафіксована пожежа, яка, ймовірно, сталася на території складів, що знаходяться на березі.

Зазначимо, що на супутниковому знімку, зробленому 5 вересня 2022 року, можна побачити, що на протилежному березі від Дар'ївки, зафіксована дуже серйозна пожежа.

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Крім того, супутникові знімки зафіксували зруйновану понтонну переправу, у якій фактично відсутня центральна частина.

Додамо, що на опублікованих кадрах видно, що міст має дуже серйозні пошкодження – судячи по супутниковому знімку, в конструкції моста є більше 10 наскрізних отворів, а частина моста і зовсім була зруйнована.

/ @NLwartracker

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужному ударі по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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