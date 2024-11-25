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ЗСУ посилюють угруповання військ: генерал оцінив загрозу штурму Куп'янська

Олексій Тесля
25 листопада 2024, 02:31
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Анатолій Баргилевич розповів про заходи щодо посилення угруповання українських військ.
ЗСУ посилюють угруповання військ: генерал оцінив загрозу штурму Куп'янська
/ Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Важливо:

  • Відбито всі атаки російських загарбників на Куп'янськ
  • ЗСУ посилюють угруповання військ

Сили оборони України відбили всі атаки російських загарбників на Куп'янськ Харківської області, заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

На сьогодні загрози для міста немає, підкреслив він в ефірі інформаційного телевізійного марафону.

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"Усі атаки на Куп'янськ було відбито, противника було знищено. На даний момент загрози Куп'янську як місту немає", - сказав начальник Генштабу.

Водночас він звернув увагу на те, що надалі буде вжито всіх відповідних заходів для того, щоб посилити угруповання військ ЗСУ і наростити його.

"Куп'янськ надійно обороняється підрозділами, які знаходяться там", - додав Баргилевич.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відновили становище на сході. На сході українські захисники зупинили десятки штурмових і наступальних дій РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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