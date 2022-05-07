Українські військові красиво знищили ворожий ПТРК "Штурм-С": потужне відео

ПТРК" Штурм-С " / Вікіпедія, скріншот

Українські військові з 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищивши протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.

Свій ПТРК російський війська ховали в житловому секторі.

Відповідне відео з ударом по ворожій техніці опубліковано на Facebook-сторінці бригади.

На кадрах видно, що "Штурм-С" був захований серед житлової забудови. Однак українські захисники з 30-ї бригади все ж виявили ПТРК і підірвали його.

Водночас не вказано, з якої зброї було знищено озброєння окупантів.

"Воїни бригади знищили ПТРК "Штурм-С" рашистів. Можливо, саме так гинули попередні цивілізації, які не приносили ніякої користі суспільству. Цивілізації, від яких нам залишилися лише скам'янілі непотрібні останки. Цивілізації, які приносили тільки горе і розруху, як це роблять росіяни. Згодом і від них залишаться тільки останки. Останки тих, хто зазіхнув на святе - українську землю!",- йдеться в повідомленні 36-ї ОМБр.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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