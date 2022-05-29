На Запоріжжі спецпідрозділ СБУ "покришив" окупантів РФ разом з бронетехнікою

Українські захисники знищили БТР-82 РФ і захоплену рашистами будівлю.
Бійці українського спецпідрозділу СБУ знищили бронетехніку окупантів у Запорізькій області ударом з дрона.
Українські захисники знищили БТР-82 РФ і захоплену рашистами будівлю. Відповідне відео опубліковано в Мережі.
Як розповів радник глави МВС Антон Геращенко, "філігранно точна робота спецназу 15 Головного управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили і розбомбили БТР-82 орків".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Запорізькій області захисники України ліквідували десятки окупантів, а також знищили техніку ворога.
Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, наносять контрудари, чим стримують навалу загарбників.
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Автор: Олексій Тесля