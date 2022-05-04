Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч орків на Ізюмському напрямку – фото

Нацгвардійці "підсмажили" три ворожі БМП і знищили безліч окупантів на Ізюмському напрямку/ НГУ, Reuters

На Ізюмському напрямку на Харківщині спецпризначенці Національної гвардії України ліквідували три бойові машини піхоти та безліч російських окупантів.

На скупчення техніки та особовий склад противника захисники України наткнулися під час проведення розвідки. Після цього одразу по ворожій техніці відпрацювали з протитанкової зброї, повідомляє пресслужба Нацгвардії у Facebook.

Також українські військові обстріляли взводно-опорні пункти рашистів з гранатометів.

"На взводно-опорні пункти противника прилетіли ще подарунки від спецпризначенців – постріли до гранатометів 30 мм калібру, які виконали свою місію", – йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці знищили техніку ворога та окупантів на Ізюмському напрямку/ НГУ, Reuters

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ завдали точного удару по колоні техніки військ Росії, яка перевозила паливо і снаряди загарбникам у Харківській області в районі міста Ізюм. Саме місто окупанти використовують в якості одного з головних опорних пунктів для наступу на Донбас.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська намагаються наростити темпи наступу на Сході України з метою виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, у розбомбленому російськими окупантами Драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 людей – це майже вдвічі більше від тієї кількості, як вважалося раніше, повідомляють журналісти-розслідувачі AP.

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