Нові "феєрверки": у Макіївці та Великому Бурлуці горять склади боєприпасів окупантів

У Макіївці та Великому Бурлуці горять склади боєприпасів окупантів/ скрін

На окупованих територіях Донбасу і Харківщини горять склади з боєприпасами російських загарбників. Вибухи з подальшим горінням відбулися у Макіївці Донецької області та Великому Бурлуці Харківської області.

Відео, на якому видно пожежу в Макіївці, було оприлюднене у Telegram-каналі Центру стратегічних комунікацій. Зазначається, що вогонь спалахнув у районі міста, який називається Хандженково.

При цьому в Центрі стратегічних комунікацій коротко прокоментували цю подію словами "Працює "лендліз".

У соцмережах також підтвердили пожежу в Макіївці.

Також чорний дим піднявся над великою логістичною базою російських окупантів у Великому Бурлуці. Кадри, які підтверджують це, були опубліковані у Telegram-каналі "Харків life".

При цьому в мережі припускають, що українські військові могли завдати ударів по складах окупантів з ракетних установок HIMARS.

Нагадаємо, пізно вночі 4 липня в окупованому місті Сніжне Донецької області прогриміли вибухи. За словами місцевих жителів, там горів і детонував склад з боєприпасами окупаційної російської армії.

Також повідомлялося, що у ніч на 5 липня українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Кадіївці Луганської області.

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