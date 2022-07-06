"Мочимо все на своєму шляху": ЗСУ знищили окупанта, який хвалився вбивствами цивільних в Україні

Окупант із Хакасії у 26 років вже встиг повоювати також у Сирії. Він цинічно заявляв у соцмережах, що в Україні "немає мирних людей", і що можна вбивати всіх.
Українські військові ліквідували російського загарбника, який заявляв у соціальних мережах, що в Україні немає мирних громадян, і хвалився, що армія РФ "мочить усе на своєму шляху".
Про те, що 26-річний рядовий Богдан Фотін із Хакасії був ліквідований, повідомив у Twitter офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував фото загарбника і коротко підписав "ранкові шкварки".
Смерть окупанта підтвердили і на його батьківщині. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Богдан Євгенович Фотін родом із селища Усть-Абакан Республіки Хакасія. Він раніше вже встиг двічі виконати "бойові завдання" у Сирійському Алеппо. Також окупант має нагороди "за військову звитягу другого ступеня" й участь у військовій операції в Сирії.
На війну проти України він прибув 15 червня, а вже 27 червня отримав квиток на концерт Кобзона.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували на Луганщині прихильника "русского мира", скульптора Олександра Єлізарова, який мав проросійські погляди ще до початку війни на Донбасі, а після її початку прославляв окупантів у пам’ятниках.
Нагадаємо, на окупованих територіях Донбасу і Харківщини горять склади з боєприпасами російських загарбників. Вибухи з подальшим горінням відбулися у Макіївці Донецької області та Великому Бурлуці Харківської області.
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