ЗСУ знищили великий склад боєприпасів РФ під Маріуполем: окупанти підняли в повітря авіацію

У повітря злетів склад, який російські загарбники формували упродовж не одного тижня. Почалася пожежа та детонація.

ЗСУ знищили великий склад боєприпасів РФ під Маріуполем/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Telegram Андрющенко

Під окупованим Маріуполем на Донеччині злетів у повітря склад боєприпасів російських загарбників, над формуванням якого вони працювали тижнями.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram. Зазначається, що про пожежу і детонацію, які почалися після вибуху, повідомили місцеві жителі.

"Бавовна у Маріупольському районі. А саме – у с. Малоянісоль. Про пожежу та детонацію повідомляють місцеві. Результат – мінус один склад російських окупантів. ЗСУ працює чітко! Відплата поруч!", – йдеться у повідомленні.

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Як розповів у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські загарбники після вибухів підняли у повітря гелікоптери.

"Маріупольскій район, с. Малоянісоль. Бавовна. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу Градів (швидше за все – відгук детонації). Після вибухів знов підняли гвинтокрили в бік влучання", – написав Андрющенко.

Під Маріуполем горить склад боєприпасів окупантів/ скрін

Раніше, 11 березня, в окупованому селищі Мангуш на Донеччині, що розташоване за 10 кілометрів від Маріуполя, прогриміли потужні вибухи. Вони відбулися у місці розташування російських окупантів. У результаті є десятки ліквідованих і семеро поранених загарбників.

Нагадаємо, пізно ввечері 12 лютого у Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. Влучання були в розташування російських окупантів. Після вибухів ще деякий час були чутні звуки детонації. При цьому пропагандисти вигадали свою версію події.

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