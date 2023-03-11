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Знищені два десятки окупантів: під Маріуполем прилетіло по місцю розташування росіян

11 березня 2023, 14:43
Сильні вибухи відбулися в окупованому Мангуші. У результаті є десятки ліквідованих і семеро поранених загарбників.
Уничтоженная российская техника, взрыв
Під Маріуполем прилетіло по місцю розташування росіян/ Telegram, pixabay.com

В окупованому селищі Мангуш на Донеччині, що розташоване за 10 кілометрів від Маріуполя, прогриміли потужні вибухи.

Вони відбулися у місці розташування російських окупантів, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Внаслідок цього не менше ніж 20 окупантів відправилися "на той світ", також є поранені.

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"Вночі біля 01:00 за Києвом бавовна продовжилась в Маріупольському районі. Тепер – в Мангуші. Трохи "кари небесної" завітало в розміщення окупантів. На зараз встановлені результати: близько 20 "хороших русских", близько 7 ще вирішують, чи то вони будуть хороші, чи демобілізація за станом здоров’я", – написав Андрющенко.

Крім цього у місцевих пабліках повідомляють, що вдень у суботу, 11 березня, був "приліт" у районі аеропорту в Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 12 лютого у Маріуполі, Мангуші та Нікольському сталися кілька потужних вибухів. Влучання були в розташування російських окупантів. Після вибухів ще деякий час були чутні звуки детонації. При цьому пропагандисти вигадали свою версію події.

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що внаслідок потужних прильотів по позиціях російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області було знищено і поранено десятки росіян. "Прильоти" в Маріуполі відбулися на військових складах окупантів РФ з боєкомплектом і ПММ.

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