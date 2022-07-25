Понад 100 вбитих і поранених: на Луганщині ЗСУ підірвали командний пункт окупантів

Вибух у Хрустальному / t.me/AFUStratCom

Збройні Сили України в результаті точного попадання по готелю в окупованому РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області в ніч на 24 липня знищили 100 окупантів РФ.

Як розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій, українські військові потрапили в командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Хрустальний.

За оновленими даними СтратКома, в результаті попадання 100 росіян загинули, у відомства є "оптимістичні прогнози", що кількість убитих зросте через травми.

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Раніше повідомлялося про те, що російські військові, які перебувають на окупованих територіях України, не можуть сховатися від ЗСУ.

Вночі українські бійці потужно вдарили по командному пункту окупантів на Луганщині.

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