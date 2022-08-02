Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на Херсонщині

У потязі прибули боєприпаси для окупантів, проте загарбники так намагалися приховати від ЗСУ його розвантаження, що аж самі підірвали.
Російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області.
Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати потяг від українських військових. Проте щось пішло не так і пролунав сильний вибух. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
31 липня з окупованого Криму прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для загарбників. Він стояв на залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області і чекав до наступного ранку, коли окупанти почали його розвантажувати.
Проте вони боялися, що процес розвантаження "засічуть" ЗСУ, і тому, щоб приховати потяг, влаштували димову завісу.
"Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 (1 серпня – ред.) в районі проведення робіт пролунав вибух", – зазначають в українській розвідці.
Через щільну димову завісу українським розвідникам не вдалося визначити характер вибуху. Проте одразу після цього ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. При цьому особовий склад окупантів після вибуху одразу розбігся у паніці.
"Імовірно вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси", – зазначають в ГУР Міноборони України.
Також в українській розвідці нагадали, що захисники України в ніч з 29 на 30 липня "денацифікували" залізничний ешелон окупантів, який прибув на станцію Брилівка на Херсонщині. Ворожий ешелон включав у себе 40 вагонів, у яких перевозився особовий склад загарбників, а також техніка і боєприпаси.
Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк "Азов" терористичною організацією й заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило у закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.
Нагадаємо, у російській Бурятії довелося розформувати "елітну" десантну бригаду через шалені втрати. Солдатів з цієї бригади відправляли на війну в Україні.
Дивіться онлайн новини Херсону:
Читайте також:
- Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - Сенцов
- "Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФ
- У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУР