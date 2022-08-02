УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на Херсонщині

2 серпня 2022, 15:22

У потязі прибули боєприпаси для окупантів, проте загарбники так намагалися приховати від ЗСУ його розвантаження, що аж самі підірвали.

Росийские военные, поезд, взрыв
Росіяни випадково підірвали власний потяг на Херсонщині/ Reuters, УНИАН

Російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області.

Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати потяг від українських військових. Проте щось пішло не так і пролунав сильний вибух. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

31 липня з окупованого Криму прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для загарбників. Він стояв на залізничній станції "Каланчак" у Херсонській області і чекав до наступного ранку, коли окупанти почали його розвантажувати.

Проте вони боялися, що процес розвантаження "засічуть" ЗСУ, і тому, щоб приховати потяг, влаштували димову завісу.

"Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 (1 серпня – ред.) в районі проведення робіт пролунав вибух", – зазначають в українській розвідці.

Через щільну димову завісу українським розвідникам не вдалося визначити характер вибуху. Проте одразу після цього ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. При цьому особовий склад окупантів після вибуху одразу розбігся у паніці.

"Імовірно вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси", – зазначають в ГУР Міноборони України.

Також в українській розвідці нагадали, що захисники України в ніч з 29 на 30 липня "денацифікували" залізничний ешелон окупантів, який прибув на станцію Брилівка на Херсонщині. Ворожий ешелон включав у себе 40 вагонів, у яких перевозився особовий склад загарбників, а також техніка і боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк "Азов" терористичною організацією й заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило у закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

Нагадаємо, у російській Бурятії довелося розформувати "елітну" десантну бригаду через шалені втрати. Солдатів з цієї бригади відправляли на війну в Україні.
Дивіться онлайн новини Херсону:

Читайте також:

війна в Україні російські військові вторгнення Росії російські війська
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:00

Допомагають і без грошей: Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів"

16:37

Опіки і поранення виявилися занадто важкими: помер медик, поранений ракетою у ВінниціВідео

16:35

Бабкін розповів, чому не повертається з Німеччини в Україну

16:27

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали "небезпечними"Відео

16:26

Пігментні плями на шкірі: як з ними боротися і як прибрати в домашніх умовахВідео

Реклама
16:19

Каменських у міні-шортах повторила гучний образ Зеленської

16:01

Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими: експерти назвали причиниВідео

15:52

"Міс Україна Всесвіт" Неплях хвалиться багатотисячною колекцією брендових сумок

15:43

Винахідливі господині обертають тертку в целофан: у чому хитрість

15:22

Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на ХерсонщиніВідео

15:17

Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризмуВідео

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

14:33

Там шалені втрати: у Бурятії розформували "елітну" бригаду десантниківВідео

14:32

В РФ визнали полк "Азов" терористичною організацієюВідео

14:18

"Ми живемо по сусідству з найбільшим у світі концтабором": Комаровський обрушився на РФВідео

14:06

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв: криза, армія та небезпека

13:59

Російська актриса закликала писати доноси на тих, хто слухає заборонену українську музику в Росії

Реклама
13:52

Битва за Донбас добігає кінця, Херсон звільнимо найближчими тижнями - СенцовВідео

13:43

"Наступні місяці будуть вирішальними": Україна не буде йти на поступки Путіну - ЄрмакВідео

13:39

Окупанти кидали 10 гранат, але українець вижив: неймовірна історія бою воїна Нацгвардії з росіянами

13:34

"Не треба шукати виправдання нелюдам": Подоляк розніс слова Трампа щодо Криму та НАТОВідео

13:04

Загроза атаки Харкова та перекидання сил РФ на південь: у Міноборони готові до будь-яких сценаріївВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

12:56

Окупанти можуть потрапити в пастку на Херсонщині - ЖдановВідео

12:47

Фотограф Зеленської Лейбовіц відреагувала на критику

12:15

Відмовляє мозок: Нагієв вперше розповів про свою хворобу

12:06

Лютують так само: Дуда порівняв російських окупантів з нацистамиВідео

11:56

В окупованому Криму готуються до повернення України - ГУР

11:46

Вживання смаженої їжі наближає смерть: як готувати улюблені страви без побоювання за своє життя

11:40

Гайдай назвав напрямок на Донбасі, де окупанти зосередили головні силиВідео

11:30

Кожна ракета влучає в ціль: навіть американці були здивовані, як ЗСУ використовують HIMARS - генерал

11:10

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

11:05

Безхребетні і брехливі: Алан Бадоєв обрушився на артистів-путіністів на чолі з Кіркоровим

10:46

Путін вдарився у безумство: в Кремлі та Криму провели ритуал з жертвопринесенням - ЗМІ

10:41

"Перелом у війні буде у вересні": астролог назвала період перемоги України і крах для РосіїВідео

10:16

У Вашингтоні російський дипломат злобно розтоптав соняшники, які туди принесли діти

10:14

"Великі катастрофи і багато жертв": астролог назвала 5 міст України, які чекають великі втратиВідео

Реклама
10:12

Окупанти з Чувашії влаштували бунт: вимагають гроші за вбивства українцівВідео

10:11

Навіщо потрібен нижній ящик під духовкою та що в ньому категорично заборонено зберігати

09:56

Свята в серпні 2022 в Україні: День Незалежності, День ВПС, День будівельника – як будемо відпочивати

09:52

Медведєв помарив про відтворення СРСР і звинуватив Казахстан у "геноциді росіян"

09:41

Долара по 40 вже не буде: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі тижніВідео

09:40

Українські воїни знищили двох окупантів-баскетболістів з Бурятії

09:10

За вбивство полонених "азовців" в Оленівці відповідальна Росія - ISWВідео

09:06

Цинізм пострадянської людиниПогляд

09:01

У Жириновського поповнення: в Україні ліквідували окупанта з ЛДПР

08:53

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти