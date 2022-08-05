ЗСУ здивували офіцерів із США хитрим способом використання HIMARS: експерт назвав нюанси

ЗСУ здивували офіцерів із США хитрим способом використання HIMARS - експерт/ Вікіпедія, Генштаб ЗСУ

Керівництво американської армії вкрай вражене новим способом застосування ракетних систем залпового вогню HIMARS, який ЗСУ використовують у війні проти російських окупантів. Про це в ефірі "24 каналу" розповів військовий експерт і головний редактор спеціалізованого порталу Defense Express Олег Катков.

Зокрема, експерт підкреслив, що HIMARS не створювалися для ударів по складах озброєння.

"Вони створювалися, щоб полювати на засоби ППО, на артилерію противника, на передові пункти управління, а не на стратегічні цілі, як склади боєприпасів або такі споруди, як Міст. Це ми їх так використовуємо, і американці були шоковані", – розповів Катков.

Експерт також зазначив, що всі західні партнери, які постачають ЗСУ зброю, спостерігають за тим, як українські воїни її застосовують і яку мають при цьому ефективність.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ повідомили про знищення двох установок HIMARS. Як доказ у російському відомстві показали абсурдне відео. В ролику показують, як загарбники ціляться в кабінет на другому поверсі будівлі на території згаданого заводу. З відео випливає, нібито дві 16-тонні РСЗВ HIMARS стояли саме на другому поверсі будівлі.

У відповідь командувач військами оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що російським окупантам не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Українські бійці навчилися майстерно з ними поводитися - кожна ракета влучає в ціль.

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