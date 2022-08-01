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16-тонні HIMARS стояли на другому поверсі: в РФ заявили про знищення 2 РСЗО й оконфузилися з відео

1 серпня 2022, 15:01

Окупантам уже вкотре привиділося, що вони знищили установки HIMARS в Україні, та цього разу вони ще й добряче промахнулися з відеодоказами.

HIMARS
В РФ заявили про знищення 2 РСЗО й оконфузилися з відео/ DVIDSHUB Flickr, скрін

Російські загарбники уже вкотре повідомляють, нібито їм вдалося знищити в Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Цього разу дві такі установки привиділися окупантам у Харкові.

Таку інформацію розповсюдило Міноборони країни-агресорки РФ. Також там зазначили, нібито вони знищили 53 захисників України.

"В результаті високоточного удару в місті Харків – на території заводу "Українські енергетичні машини" – знищено дві американські пускові установки РСЗВ HIMARS. Також знищено 53 українських "націоналістів" та іноземних найманців", – висловився представник російського Міноборони Ігор Конашенков.

При цьому як доказ в російському відомстві показали абсурдне відео. У ролику показують, як загарбники ціляться у кабінет на другому поверсі будівлі на території згаданого заводу. З відео випливає, нібито дві 16-тонні РСЗВ HIMARS стояли саме на другому поверсі будівлі.

Варто зазначити, що окупантам уже не вперше привиджується, нібито вони знищили HIMARS. Якщо порахувати їхні заяви, то виходить, що вони "знешкодили" значно більше таких установок, ніж США взагалі дали Україні.

На чергову абсурдну заяву про знищення таких РСЗВ відреагували вже й самі росіяни. Вони вже самі підмітили відсутність логіки у повідомленнях свого "міністерства смерті" й почали писати про це у соцмережах.

Нагадаємо, фермер Володимир Альохін був змушений тікати від бойових дій на Донбасі. Покидаючи домівку, чоловік не залишив там у небезпеці стадо своїх овець, а забрав з собою. Чоловіку довелося спочатку пішки 50 км гнати отару із зони бойових дій, потім він найняв вантажівку. Проте врятувати усіх овець не вдалося – понад сотня тварин загинула під час мінометного обстрілу.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували найманця приватної військової компанії "Вагнера", майора, командира батальйону Сергія Кононова, якого особисто нагородив президент Сирії Башар Асад.

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війна в Україні РСЗВ вторгнення Росії HIMARS
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