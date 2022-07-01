Навіть зреагувати не встигли: снайпер ССО самотужки знищив цілу групу окупантів

В ССО показали унікальні кадри знищення снайпером групи окупантів/ Генштаб ЗСУ, скрін

Снайпер Сил спеціальних операцій сам ліквідував цілу групу російських окупантів. Український військовий був у засідці, коли побачив на дорозі загарбників. Він вичекав, коли вони усі зіб’ються докупи, а тоді знищив їх по одному.

Усе відбулося настільки швидко, що окупанти навіть не встигли зреагувати і заховатися серед дерев, які були навколо. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram ССО ЗСУ.

Як видно з відео, у групі було приблизно семеро окупантів. Коли від кулі українського снайпера впав перший, інші з переляку почали бігти. Проте це їх вже не врятувало.

"Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій. На відео видно, що російські солдати, не підозрюючи, що кілька наступних секунд стануть для них останніми, вільно пересувалися по незахищеній місцевості", – йдеться у повідомленні.

А український снайпер тим часом спостерігав за ними у приціл. І коли росіяни самі усі разом вийшли назустріч кулям, снайпер ССО вчасно відправив їх на концерт Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Вони провели атаку, отримали незначний успіх і опинилися в районі Руських Тишок. Просунулися трохи вперед. Ймовірно, вони взяли під контроль Тернову і вийшли на околиці Рубіжного. Їх там зупинили українські війська.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Білгород-Дністровського району Одеської області. Загинули 14 людей і постраждали ще 30 осіб, зокрема і троє дітей.

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