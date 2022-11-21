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"Так можна втратити всю країну": в уряді РФ намагаються достукатися до Путіна - Соскін

21 листопада 2022, 06:36

У Росії наростає невдоволення через вторгнення в Україну. Наближені до Володимира Путіна забили тривогу.

Володимир Путін, Олег Соскін
В уряді РФ намагаються достукатися до Путіна-Соскін / Reuters, Главред

В Росії вже почали говорити Володимиру Путіну, що через вторгнення в Україну є шанс втратити країну.

Директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду зазначив, що і Мішустін, і Білоусов (перший його заступник), і Набіулліна – досить прагматичні люди.

"З вересня Росія щомісяця витрачає по одному трильйону рублів з Фонду національного добробуту РФ, а там не так вже цих трильйонів багато. Де взяти гроші, щоб воювати далі? Російський уряд не є" яструбиним", там більш прагматичні люди. Вони пояснюють Путіну, що так можна втратити всю країну", - зазначив Соскін.

За словами експерта, проводити мобілізацію далі Росія вже не може.

"Напряг вийшов і навіть з першою хвилею, вони ледве набрали 318 тисяч осіб, багатьох з яких вже перебили, зробивши їх "двохсотими" і "трьохсотими". Росії зараз важко навіть вийти на 120 тисяч осіб, яких набирають в результаті обов'язкового призову. Тому деякі російські депутати - "яструби" почали виступати за те, щоб служба в армії тривала два роки", - пояснив політолог.

Соскін підкреслив, що офіційно 80% всіх російських сухопутних сил сьогодні воює з Україною. Тобто фактично Путіну вже ніким охороняти інші рубежі РФ-кордон з Китаєм, Монголією, північні кордони.

"Крім того, в цій війні Росія втратила вже понад 50% танків та іншої техніки, причому це була найкраща техніка. Тому вже Білорусь змушена постачати Росії танки, БТРи, БМП і т.д. у Росії зараз дуже погана в цьому плані ситуація. При цьому є "Яструбине" крило – люди, які ні за що не відповідають, але дуже багато базікають. Особливо цей Ізборський клуб Проханова і Дугіна. Дугін вже погрожував Путіну тим, що його заб'ють камінням, як древніх царів. Піною та іншими випорожненнями виходить Шапіро-Соловйов. Це шалене крило. Однак його Путін може просто зачистити, як вчинили зі Стремоусовим. Просто щоб врівноважити процес", - вважає Соскін.

Політолог зазначив, що Путін розуміє ризики цих розмов, у нього є інстинкт самозбереження.

"Плюс навколо нього - мультимільярдери, яким є що втрачати. А цим "яструбам" - горлопанам втрачати нічого, це все паупери, небагаті люди. Так що російські "яструби" – це просто кликуші, люди, які не володіють фінансово-економічною вагою. А ось члени Уряду РФ і оточення Путіна вагою володіють і розуміють наслідки – вони і їх сім'ї втратять все", - підсумував експерт.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін Олег Соскін
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