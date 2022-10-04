На Запоріжжі окупанти будують "держкордон": виїзд на вільну територію заблокований

Окупанти будують "кордон" на виїзді з окупованих територій Запорізької області / Колаж фото npr.org, Радіо Свобода

Російські окупанти почали будувати "кордон" на виїзді з окупованих територій Запорізької області. Цим вони заблокували евакуацію українців. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телемарафону.

Окупанти перекрили виїзд через місто Василівка - єдиний населений пункт, через який можна було потрапити на вільну територію.

"Наразі окупанти намагаються облаштувати в районі Василівки а ля "державний кордон", як вони вважають. З усіма правилами перетину, які вони собі вигадали. Наслідком цього є те, що не випускають чоловіків призовного віку, та й нікого. Позавчора лише вісім людей зуміли виїхати манівцями, знайшли якусь доріжку. А так фактично транзит з окупованої території припинено в обидва боки", – казав Старух.

Окупанти хочуть побудувати "кордон", як це було зроблено після анексії Криму.

За даними голови ОВА, протягом минулої доби з окупованої території змогли виїхати лише 43 людини, з яких 11 - діти. Минулого тижня кількість евакуйованих щодня становила 1,5-2 тис. людей.

Путін оголосив про анексію територій України

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На незаконному заході були і кремлівські маріонетки, яких Москва оголосила окупаційною "владою" на місцях.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається поставити демократію на коліна і фактично пішла на ескалацію війни проти України. Він закликав цивілізований світ до реакції на спробу анексії українських територій.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, спрямований на інтеграцію до Альянсу. Держава де-факто вже перебуває в союзі з НАТО.

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